В Нижнем Новгороде установят 572 новых дорожных знака

Более 500 дорожных знаков установят в городе. Стоимость работ – почти три миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

На сайте госзакупок городская администрация объявила аукцион на право выполнения демонтажа и установки новых дорожных указателей. Как сообщается, 272 старых знака будут убраны, и 572 новых знака установят на улицах Нижнего.

Максимальная цена контракта составляет 2,975 миллиона рублей.

Торги состоятся 24 ноября. Работы по демонтажу и установке знаков победитель тендера должен будет выполнить в срок до 28 декабря.