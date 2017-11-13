Фестиваль «Горьковская елка» пройдет на трех площадках

Новогодний фестиваль «Горьковская ёлка» будет проходить на трех площадках. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.



С 16 декабря по 7 января местом проведения мероприятия будет территория гостиничного комплекса Гранд-Отеля «Ока».

С 23 декабря по 7 января новогодним настроением можно будет зарядиться на площади Минина и Пожарского.

Третьей площадкой для новогоднего фестиваля стал Сормовский парк: «Горьковская елка» будет ждать нижегородцев там с 17 по 22 января.

Сообщается, что в новогодние каникулы на площади Маркина будет работать каток. 31 декабря на главной площади города – Минина и Пожарского - состоится официальная встреча Нового 2018 года.