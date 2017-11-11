«Гринпис»: Воздух в Нижнем Новгороде оказался грязным

Представители российского отделения «Гринпис» исследовали воздух в Нижнем Новгороде и выявили превышение нормы токсичных веществ. Об этом сообщается в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

Активисты исследовали качество воздуха на трех перекрестках: пересечения улицы Белинского и проспекта Гагарина, проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя и Сормовского и Московского шоссе. На всех трех точках воздух оказался грязным, с превышением нормы содержания токсичных веществ.