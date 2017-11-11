«Гринпис»: Воздух в Нижнем Новгороде оказался грязным

Представители российского отделения «Гринпис» исследовали воздух в Нижнем Новгороде и выявили превышение нормы токсичных веществ. Об этом сообщается в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

Активисты исследовали качество воздуха на трех перекрестках: пересечения улицы Белинского и проспекта Гагарина, проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя и Сормовского и Московского шоссе. На всех трех точках воздух оказался грязным, с превышением нормы содержания токсичных веществ. 

Активисты проводили такие же исследования в Самаре, Екатеринбурге и Петербурге. Для проверки выбирали самые загрязненные, по мнению местных жителей, перекрестки. Во всех городах было зафиксировано превышение как минимум одного загрязняющего вещества.

«Гринпис» предлагает подписать петицию с требованием к городским властям остановить загрязнение воздуха. 

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