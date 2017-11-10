Канавинский мост перекроют на время чемпионата мира по футболу

На время проведения ЧМ-2018 Канавинский мост будет полностью перекрыт для движения как личного, так и общественного транспорта. Об этом на заседании профильной комиссии заявил начальник отдела организации дорожного движения и связи департамента транспорта Виктор Дельфинов.

Транспортные потоки будут переключены на Молитовский и Метромост. При этом будет перекрыта территория около стадиона на Стрелке. Туда смогут попасть только те, кто живет или работает на перекрытых улицах.

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