Улицы Нижнего станут пешеходными на время матчей ЧМ-2018

План изменения движения автотранспорта на время проведения ЧМ-2018 уже утвержден. Об этом сообщает «Коzа.Press».

Движение будет перекрыто по улице Советской от площади Ленина до площади Революции, улицах Самаркандской и Совнаркомовской, также пешеходными станут улицы Керченская, Должанская, Карла Маркса, Мануфактурная, Коммунистическая, Марата и Вокзальная.

Ограничение коснется движения автотранспорта вблизи стадиона. На время игр создадут предварительный транспортный периметр, в котором будет организовано движение транспорта клиентских групп FIFA и экстренных служб. Как сообщается, движение маршрутного пассажирского транспорта будет сохранено, так же как и аккредитованных такси, автобусов-шаттлов. Местным жителям для проезда необходимо будет заранее получить специальные пропуска.

Перекроют улицы вблизи фан-зоны, которая расположится на площади Минина и Пожарского. Общественный транспорт пустят в объезд.

В дни, когда не будут проводиться игры, движение будет организовано в обычном режиме.

Нижний Новгород примет 6 матчей: 18 июня (понедельник, в 15:00), 21 июня (четверг, 21:00), 24 июня (воскресенье, 15:00), 27 июня (среда, 21:00), 1 июля плей-офф 1/8 (воскресенье, 21:00), 6 июля плей-офф ¼ (пятница, 17:00).