«Ночь пожирателей рекламы-2017» пройдет 1 декабря

В ночь с 1 на 2 декабря в кинотеатре «Империя грез Небо» пройдет очередная «Ночь пожирателей рекламы», сообщили «НН.Собака.ru» организаторы.

По традиции, гостям покажут три блока рекламных роликов разных брендов. Каждый ролик был отобран владельцем самого большого собрания рекламы в мире Жаном Мари Бурсико. Ежегодно Брусико отбирает по 400 роликов для своей «Синематеки» и программы «Ночи пожирателей рекламы». Темой программы в этом году стала любовь.

«Ночи пожирателей рекламы» проходит в более чем 70 странах, в том числе в США, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Португалии, Германии, Бельгии, Японии, Болгарии, Марокко и других. В России шоу впервые показали в 1994 году в Москве и Петербурге.

Приобрести билеты на «Ночь пожирателей рекламы» в Нижнем Новгороде можно на сайте KASSIR.RU и в кассах кинотеатра «Империя грез Небо». Шоу пройдет при поддержке часового бренда Calvin Klein и сети магазинов «4 измерение».