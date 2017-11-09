В Нижнем появится музей «Ночлежная квартира»

Речь идет о здании, ставшим прообразом ночлежки из горьковской пьесы «На дне».

Администрация Нижнего Новгорода безвозмездно передаст помещение на Кожевенной,10 под музей «Ночлежная квартира». Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.

Соответствующе обращение поступило от руководителя общественной организации «Союз Рождественской стороны» Александра Серикова.

На заседании комиссии Гордумы по имуществу 9 ноября 2017 года, данное предложение было поддержано.

Ранее ошибочно полагалось, что ночлежка, ставшая прообразом места действия пьесы «На дне», находилась в доме нижегородского купца Николая Бугрова на улице Рождественской. Однако тщательное изучение документов подтвердило, что находилась она на самом деле на ул. Кожевенной. Тогда она носила название Живоносновская, по имени церкви Живоносного источника. Подтверждает этот факт отчет ночлежки Бугрова, напечатанный в 1906 году и санитарное обследования за подписью врача Юрковского в 1903 году.