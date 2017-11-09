Около стадиона на Стрелке обустроят парк за 176,6 миллионов рублей

Правительство региона объявило конкурс на строительство и благоустройство территории около стадиона «Нижний Новгород», пишет «Коммерсантъ Приволжье».

Подрядная организация должна будет расчистить территорию между улицей Совнаркомовской и набережными Оки и Волги и обустроить там парк. Кроме того, подрядчику предстоит отреставрировать пакгаузы и провести ремонт трансформаторных подстанций.

Максимальная цена контракта составляет 176,6 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября, а работы должны быть выполнены до 1 мая 2018 года. Победителя конкурса определят 30 ноября.

Футбольный стадион «Нижний Новгород» строится на Стрелке к ЧМ-2018. Групповые матчи на поле пройдут 18, 21, 24 и 27 июня. Кроме того, в Нижнем Новгороде 1 и 6 июля пройдут игры 1/8 и 1/4 финала.