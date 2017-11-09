«Синичкин день» пройдет на Щелоковском Хуторе

12 ноября в 13.00 в этнографичеком музее «Щелоковский хутор» состоится акция «Синичкин день». Об этом сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.

12 ноября - день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы перелетали из лесов ближе к жилищу людей, надеясь на их помощь.

Союз охраны птиц России в 21 веке объявил этот день Синичкиным. Это день заботы о наших пернатых друзьях, остающихся вместе с нами перезимовать долгую, холодную зиму.

Участники мероприятия научатся мастерить кормушки, узнают больше о зимующих птицах, поиграют в подвижные игры.



