«Слушать великую музыку будущего» приглашает Арсенал

Лекция о Русской революции 1917 года пройдет в музее современного искусства «Арсенал» 15 ноября, в 19:00.



Мероприятие входит в цикл публичных лекций об искусстве и революции, проводимых совместно с Российским государственным гуманитарным университетом. Об этом сообщается в официальной группе события.

«Слушать великую музыку будущего» - так называется лекция профессора кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ Игорь Кондаков о Русской революции 1917 года.



В знаменитом эссе «Интеллигенция и революция» А. Блок призывал представителей культуры Серебряного века «слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра».



Однако разрыв с культурным наследием прошлого, нравственно-эстетическими идеалами и традициями, выработанными человечеством, не остались безнаказанными: ужасы Гражданской войны и террора, голода и хозяйственно-бытовой разрухи, зловещие очертания советского тоталитаризма уже стояли перед глазами «пророков революции»…