Две капибары и два дикобраза родились в зоопарке «Лимпопо»
В численности капибар и индийских дикобразов – прибавление. В семьях этих животных родились двойняшки. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка "Лимпопо".
Детеныши появились на свет только 3 ноября, но уже сейчас все желающие могут увидеть малышей: капибары живут в вольерном комплексе "Тропики", а дикобразы – в вольерах средневекового замка.
Капибара – один из крупнейших грызунов. Эти животные внешне похожи на морских свинок. Беременность у капибар длится примерно 150 дней.
Индийский дикобраз - самый крупный грызун в Европе и Африке: вес взрослой особи может достигать 15 кг. Иглы новорожденного дикобраза первое время мягкие, но уже через неделю они становятся жесткими и острыми.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.