В Нижнем Новгороде внедрят раздельный сбор мусора

Проект раздельного сбора мусора разрабатывается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов региона Наталья Мочалина на заседании комиссии Гордумы по экологии.



В настоящий момент в городе действуют только пилотные проекты в данной области. Раздельно мусор собирают в городской администрации,нескольких торговых центрах и ряду ВУЗов.



В ближайшее время программу доработают и внедрят в многоквартирные дома. Точной информации о том, за чей счет будет реализовываться проект на практике пока нет.



Министерство экологии разработает подробную программу к январю 2018 года, и после этого начнется её реализация.