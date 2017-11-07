Строительство «дома-утюга» на Мещере завершено

Подрядчик завершил строительные работы, работы по благоустройству и подключению к коммуникациям дома на Пролетарской, 4. Об этом со ссылкой на областной минстрой пишет НИА «Нижний Новгород».

В «дом-утюг» начнут заселять жильцов после получения разрешения от строительного надзора. Сейчас жилищно-строительный кооператив готовит необходимый пакет документов.

Здание считалось одним из самых проблемных долгостроев в Нижнем Новгороде. Его строительство началось еще в 2005 году. Однако в 2008 году, когда застройщика признали банкротом, работы остановили. В итоге дом достроили за счет субсидии из областного бюджета.