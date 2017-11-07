В столице Привольжья построят 10 новых объектов культуры

Проекты будут реализовываться в рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018-2020 годы. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.

Планы по строительству порядка 10 новых объектов культуры и дополнительного образования обозначены в проекте. Новые здания предполагается возвести в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском, Советском и Сормовском районах города.

Также департамент культуры отмечает необходимость направить средства на проведение капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих объектов.

Известно, что в настоящее время капитальный ремонт необходим 37 учреждениям. В их числе объекты МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор.