В Нижнем Новгороде пройдет День энергосбережения

11 ноября специалисты Керженского заповедника приглашают жителей Нижнего к участию в акции, приуроченной ко Дню энергосбережения. Об этом сообщает «Время Н».

Главная цель – привлечение внимания общественности к проблеме нерационального использования природных ресурсов.

Стать участником акции можно, купив энергосберегающую лампочку, отключив лишние электроприборы, погасив свет уходя из комнаты. Элементарные меры энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно.

Решение об учреждении Дня энергосбережения было принято в апреле 2008 года, и уже в ноябре мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран, в том числе Россия.