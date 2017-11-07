Сломанные качели на площади Киселева пообещали восстановить до конца недели
Деревянные качели, установленные на площади Киселева в Автозаводском районе в рамках благоустройства, оказались сломаны через несколько дней после презентации. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщила мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
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Елизавета Солонченко, мэр Нижнего Новгорода
Очень жаль. Будем разбираться, что случилось. Либо это недостатки конструкции, либо на радостях от необычного развлечения их не совсем аккуратно использовали»
По словам Солонченко, в администрации Автозаводского района пообещали «до пятницы обещали исправить и усилить» конструкцию.
Деревянные качели на площади Киселева были установлены по образцу качелей на Триумфальной площади в Москве. Благоустройство проводилось в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
Напомним, ранее глава города предложила превратить синие строительные заборы в «объекты искусства».
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