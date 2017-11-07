Сломанные качели на площади Киселева пообещали восстановить до конца недели

Деревянные качели, установленные на площади Киселева в Автозаводском районе в рамках благоустройства, оказались сломаны через несколько дней после презентации. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщила мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

Елизавета Солонченко, мэр Нижнего Новгорода 

Очень жаль. Будем разбираться, что случилось. Либо это недостатки конструкции, либо на радостях от необычного развлечения их не совсем аккуратно использовали»

По словам Солонченко, в администрации Автозаводского района пообещали «до пятницы обещали исправить и усилить» конструкцию.

Деревянные качели на площади Киселева были установлены по образцу качелей на Триумфальной площади в Москве. Благоустройство проводилось в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». 

Напомним, ранее глава города предложила превратить синие строительные заборы в «объекты искусства».

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