Улицу Рождественскую перекроют 7 ноября
Во вторник, 7 ноября по улице Рождественской снова нельзя будет проехать. Об этом информирует пресс-служба администрации города. О причинах ограничений не сообщается.
Движение трамваев и автомобилей приостановят 7 ноября с 7 утра до 11 дня на участке от улицы широкой до Благовещенской площади. С 9.30 до 11.00 будет перекрыт проезд через площадь Народного единства.
Эвакуацию автомобилей, припаркованных на улице Рождественской, начнут уже в понедельник, 6 ноября, в 22 часа.
ельзя будет проехать по Канавинскому мосту (в направлении из нагорной части города в заречную), от улицы Стрелка до улицы Марата. Ограничения движения на этих участках дороги продлятся с 12.00 до 13.00, 7 ноября.
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