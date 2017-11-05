На Красносельской улице откроется «Дом КВН»
На Красносельской, 3 открывается «Дом КВН», сообщает пресс-служба Городской думы. Пространство откроет мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
7 ноября в ТЮЗе Солонченко даст старт игре за Кубок главы города, где соберутся 12 команд из Нижегородской лиги. Участники разыграют звание чемпиона города, а также поездку на финал Высшей лиги КВН и в Сочи, на международный фестиваль КиВиН-2018.
Игра стартует в 18:30, а в 22:00 в Balalaika Bar начнется вечеринка в честь 56-летия игры.
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