Дороги в центре города перекроют в День народного единства

4 ноября, с 8 утра до 23.00 движение транспорта перекроют на улицах Минина и Ульянова. Нельзя будет проехать по Верхне-Волжской набережной, Георгиевскому съезду, площади Минина и Пожарского (до улицы Варварской).

Движение через площадь Народного единства и Ивановский съезд ограничат с 11.00 до 13.00.