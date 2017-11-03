Дороги в центре города перекроют в День народного единства

Движение в центре Нижнего снова ограничат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

4 ноября, с 8 утра до 23.00 движение транспорта перекроют на улицах Минина и Ульянова. Нельзя будет проехать по Верхне-Волжской набережной, Георгиевскому съезду, площади Минина и Пожарского (до улицы Варварской).

Движение через площадь Народного единства и Ивановский съезд ограничат с 11.00 до 13.00.

Эвакуация автомобилей, припаркованных в местах проведения праздничных мероприятий, начнется уже 3 ноября, в 22.00.

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