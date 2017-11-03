В Нижнем Новгороде пройдет «День народного «Универа»
Всероссийская акция организуется в поддержку старта нового сезона сериала «Универ». Об этом «НН.Собака.ru» сообщили сами организаторы.
Создатели сериала предлагают нижегородцам вспомнить студенческие годы, выиграть особый универовский леденец и попробовать новый «Универ».
Наилучшее погружение в атмосферу студенчества обеспечат специально оборудованные площадки в ТРЦ «РИО», ТРК «Золотая Миля» и ТРК «Небо».
Для того, чтобы принять участие в акции нужно будет 4, 5, или 6 ноября прийти на одну из фото-площадок, сфотографироваться с двухъярусной кроватью, оставить признание в любви или шпаргалку к предстоящей сессии на настоящей универовской парте, выложить свои фотографии в соц.сетях с хэштегами #явунивере, #тнт и #НИЖНИЙНОВГОРОД.
Всех участников ждет приз – универовский леденец.
Премьерная серия нового сезона выйдет в эфир 7 ноября, в 20:00 на ТНТ.
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