В Нижнем Новгороде пройдет «День народного «Универа»

Для того, чтобы принять участие в акции нужно будет 4, 5, или 6 ноября прийти на одну из фото-площадок, сфотографироваться с двухъярусной кроватью, оставить признание в любви или шпаргалку к предстоящей сессии на настоящей универовской парте, выложить свои фотографии в соц.сетях с хэштегами #явунивере, #тнт и #НИЖНИЙНОВГОРОД.



Всех участников ждет приз – универовский леденец.