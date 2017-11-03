Рождественский саммит по недвижимости пройдет 7 декабря

В этом году Рождественский саммит по недвижимости от Российской Гильдии управляющих и девелоперов и компании IDEM пройдет на площадке отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin.

Темой саммита стали инновации в сфере недвижимости. Участники обсудят градостроительную политику, влияние демографии на рынок жилой недвижимости, набирающие популярность форматы коворкинга и коливинга, а также аналитику по всем сегментам рынка недвижимости.

Спикерами на площадке выступят генеральный директор ГК «БашИнвест» Алишер Абдужабаров, коммерческий директор «GLINCOM» Иван Татаринов, заместитель гендиректора по продажам стратегии и развитию «Столица Нижний» Борис Замский, директор московского представительства шведского архитектурного концерна Semrén & Månsson Константин Соколов, основатель, руководитель и архитектор архитектурного бюро IQ studio Эрик Валеев, директор департамента девелопмента компании KR Properties Александр Подусков, генеральный директор ООО «IDEM» Екатерина Гресс, генеральный директор института «Урбаника» Антон Финогенов, генеральный директор, партнер, Skladman USG Александр Хомич и др.

Для участия в саммите необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Мероприятие пройдет при поддержке ИД «Коммерсантъ» и ООО «Айкью Фасад».