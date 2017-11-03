В ноябре над Нижним можно увидеть три звездопада
Три звездопада можно будет наблюдать в ноябре над Нижегородской областью. Увидеть их можно будет 12, 17 и 21 ноября. Информация об этом опубликована на сайте Нижегородского планетария.
Так, в жители Нижнего смогут наблюдать пик действия метеорных потоков «Северные Тауриды», «Леониды», и «альфа-Моноцеориды».
Лучшими условиями для наблюдений будут обладать Леониды: невооруженным глазом можно будет увидеть от 5 до 20 «падающих звезд» в час.
Наблюдать метеорный поток «Леониды» и загадать желание можно будет 17 ноября, с 16.30.
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