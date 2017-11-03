Гостиница «Россия» прекратит свое существование
Соответствующее распоряжение выпустил арбитражный суд Нижегородской области. Снос здания нижегородской гостиницы «Россия», спустя почти 10 лет судебных тяжб, был признан правомерным. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Гостиницу переоборудуют под многофункциональное здание «Волжский откос», с жилыми и общественными помещениями, подземной парковкой. Именно наличие автостоянки в плане реконструкции и стало причиной судебных разбирательств: специалисты из Управления государственной охраны культурных объектов посчитали, что строительство двухуровневой парковки невозможно под исторически значимым зданием гостиницы.
Теперь же суд признал и утвердил проект, предложенный ООО «Сервис-Отель» (собственник Гостиницы), согласно которому здание полностью разберут, а затем отстроят заново из современных материалов.
Гостиница «Россия» была построена в 30-е годы 20 века в стиле «конструктивизм» по проекту известного архитектора Александра Гринберга. Им же спроектированы Дом Советов в Кремле (в настоящее время – здание городской администрации), здание гостиницы «Москва» (ныне разрушено), а также кинотеатр «Мир».
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