Гостиница «Россия» прекратит свое существование

Гостиница «Россия» была построена в 30-е годы 20 века в стиле «конструктивизм» по проекту известного архитектора Александра Гринберга. Им же спроектированы Дом Советов в Кремле (в настоящее время – здание городской администрации), здание гостиницы «Москва» (ныне разрушено), а также кинотеатр «Мир».