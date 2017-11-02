Мэр Нижнего Новгорода предложила превратить синие заборы в объекты искусства

Елизавета Солонченко посвятила новый выпуск блога на YouTube проблеме строительных заборов в Нижнем Новгороде.

По словам градоначальника, «наш город очень активно строится, и это хорошо». При этом Солонченко назвала синие заборы, которыми обычно ограждены строительные площадки, «позором».

Мэр предложила разместить на заборах репродукции экспонатов из собраний музеев Нижнего Новгорода, работы местных художников и фотографов, объекты современного искусства, а также «мудрые цитаты наших земляков». При этом предложить свой вариант может каждый, отправив его на почту nizhny2021@gmail.com.

Елизавета Солонченко также подчеркнула, что проект планируется реализовать на деньги местных предпринимателей.