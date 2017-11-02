Хореографический спектакль о любви впервые покажут в FUTURO
Как сообщают организаторы, спектакль «Странный балет в котором девочка подарила мальчику яблоко» - о том, как двое нашли друг друга.
В танце актеры расскажут историю, близкую и понятную каждому зрителю: о знакомстве, любви, путешествиях, сложностях в человеческих взаимоотношениях.
Спектакль уникален тем, что хореограф отказался от традиционной и ставшей уже привычной «сценической коробки». Действие будет проходить непосредственно перед зрителем, рядом с ним, так что каждый сможет почувствовать себя частью этой истории.
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