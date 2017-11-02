Движение трамваев в центре города ограничат до 4 ноября
На пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской в движение трамваев по маршрутам №1, 2, 11, а также 21 все еще ограничено.
Об этом информирует пресс-служба администрации города.
Изменения в движении транспорта связаны с ремонтом трамвайных путей.
Так, на трамваях №1, 2, 21, можно доехать только до остановки улица Маслякова, а маршрут №11 временно отменен из-за ремонтных работ.
К 6 утра 4 ноября движение трамваев обещается возобновить в прежнем режиме, а пока рекомендуем быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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