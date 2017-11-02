Движение трамваев в центре города ограничат до 4 ноября

Так, на трамваях №1, 2, 21, можно доехать только до остановки улица Маслякова, а маршрут №11 временно отменен из-за ремонтных работ.

К 6 утра 4 ноября движение трамваев обещается возобновить в прежнем режиме, а пока рекомендуем быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.