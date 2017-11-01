Французский режиссер и журналист Жан-Робер Виалле едет в Нижний Новгород

Также в рамках встречи запланирован просмотр фильма «Студенты. Будущее в кредит» на французском языке с русскими субтитрами. В этом фильме Жан-Робер Виалле отражает результаты проведенного им мирового исследования о коммерциализации образования. Что особенно ценно – участники встречи смогут обсудить ленту с ее создателем, и задать ему все интересующие вопросы.