Французский режиссер и журналист Жан-Робер Виалле едет в Нижний Новгород
Встреча с Жан-Робером на тему «Франция сегодня» пройдет 3 ноября в 18:00 в Альянс Франсез - Нижний Новгород. Мероприятие состоится в рамках проекта «Думай, говори, живи по-французски». Об этом сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.
Также в рамках встречи запланирован просмотр фильма «Студенты. Будущее в кредит» на французском языке с русскими субтитрами. В этом фильме Жан-Робер Виалле отражает результаты проведенного им мирового исследования о коммерциализации образования. Что особенно ценно – участники встречи смогут обсудить ленту с ее создателем, и задать ему все интересующие вопросы.
Вход на мероприятие – свободный, обязательна предварительная регистрация через онлайн-форму.
Жан-Робер Виалле – обладатель премии Альбера Лондра, которой награждаются лучшие молодые журналисты и телерепортёры. В 2010 году трилогия Виалле «Работа: придание смерти» была удостоена этой престижной награды.
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