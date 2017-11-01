Выставка фотографий Олега Котлярова пройдет в Нижнем Новгороде

Зрителям предложат погрузиться в культуру, историю, атмосферу и быт одного из небольших племен, расположившихся в горной части Туркменистана, на самой границе с Ираном. Племя Нохуров ( как они себя называют) сумели сохранить традиции, одежду, и отношения своих предков в исконном виде.