Выставка фотографий Олега Котлярова пройдет в Нижнем Новгороде
Открытие выставки «Из Туркменистана с любовью — на стыке времён» состоится 2 ноября в 17.00 в Русском музее фотографии.
Об этом сообщает организатор выстаки.
Зрителям предложат погрузиться в культуру, историю, атмосферу и быт одного из небольших племен, расположившихся в горной части Туркменистана, на самой границе с Ираном. Племя Нохуров ( как они себя называют) сумели сохранить традиции, одежду, и отношения своих предков в исконном виде.
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Олег Котляров, фотограф
Я удивился их отношениям, во многом отличным от привычных нам — современным образованным людям».
Перенестись в атмосферу волшебного горного Туркменистана не покидая Нижнего, можно будет со 2 по 12 ноября в Русском музее фотографии.
Персональные выставки Олега Котлярова проходили в Ашхабаде, в посольстве США в Москве и в Лондоне. Фотографировал по заказу посольств России, США, Великобритании, Франции и Германии.
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