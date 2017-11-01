Реконструкцию Московского вокзала завершат к апрелю 2018 года
РЖД перенесло сроки открытия залов ожидания на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Теперь, как сообщает НИА «Нижний Новгород», работы по реконструкции здания вокзала завершат только к концу марта – началу апреля будущего года.
Ранее говорилось о том, что два зала ожидания будет открыты уже к концу октября 2017 года.
Согласно информации, полученной от пресс-службы ГЖД, перенос не является срывом сроков – все работы идут по графику.
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, вокзал – не только один из ключевых стратегических объектов, но и лицо города – что, разумеется, становится особенно важным в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.
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Глеб Никитин,
временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области
Это будет первый объект, который увидят наши гости, поэтому реконструкция является одним из основных мероприятий по подготовке к Чемпионату мира».
Более того, вокзал не просто ремонтируется, но модернизируется. Для большей безопасности граждан его оборудуют 300 камерами наблюдения, вокзал станет более доступным для людей с ограниченными возможностями: появятся новые лифты и эскалаторы. Серьезные изменения ожидаются и в кассовом зале: будет установлена новая система информирования пассажиров о графике движения поездов, введена электронная очередь.
При этом решено было сохранить некоторые исторические элементы: мозаичные панно на стенах центрального холла. Однако знаменитая люстра все-таки покинет здание вокзала.
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