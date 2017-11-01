Реконструкцию Московского вокзала завершат к апрелю 2018 года

Более того, вокзал не просто ремонтируется, но модернизируется. Для большей безопасности граждан его оборудуют 300 камерами наблюдения, вокзал станет более доступным для людей с ограниченными возможностями: появятся новые лифты и эскалаторы. Серьезные изменения ожидаются и в кассовом зале: будет установлена новая система информирования пассажиров о графике движения поездов, введена электронная очередь.