В Русском музее фотографии откроется выставка к столетию революции

В экспозицию выставки включены настоящие протоколы заседаний Нижегородской городской думы, приказы начальников Нижегородского гарнизона, объявления и воззвания Нижегородских Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также фотографии митингов и демонстраций, проходивших в Нижнем Новгороде ровно сто лет назад.