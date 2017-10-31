В Русском музее фотографии откроется выставка к столетию революции

31 октября, в 16.00 – открытие выставки.

По сообщению организаторов, посетители смогут увидеть, как революционные события 1917 были запечатлены в различных документах.

В экспозицию выставки включены настоящие протоколы заседаний Нижегородской городской думы, приказы начальников Нижегородского гарнизона, объявления и воззвания Нижегородских Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также фотографии митингов и демонстраций, проходивших в Нижнем Новгороде ровно сто лет назад.

Посетить выставку и узнать больше об истории Нижнего, можно будет до 19 ноября.

Читайте также: выставка фотографий в честь столетия революции открыта для посещения с 26 октября по 12 ноября.

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