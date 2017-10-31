В Русском музее фотографии откроется выставка к столетию революции
31 октября, в 16.00 – открытие выставки.
По сообщению организаторов, посетители смогут увидеть, как революционные события 1917 были запечатлены в различных документах.
В экспозицию выставки включены настоящие протоколы заседаний Нижегородской городской думы, приказы начальников Нижегородского гарнизона, объявления и воззвания Нижегородских Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также фотографии митингов и демонстраций, проходивших в Нижнем Новгороде ровно сто лет назад.
Посетить выставку и узнать больше об истории Нижнего, можно будет до 19 ноября.
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