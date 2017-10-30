На Ильинке пропал объект стрит-арта «Позвони маме»

Арт-объект представлял собой фигурку бабушки с котом на коленях перед телевизором. В комнатке можно было зажечь свет, щелкнув выключателем в углу. По словам одного из создателей, художника Ивана Серого, «Позвони маме» была «историей о неосознанном одиночестве, принятии старости и равнодушии близких».



