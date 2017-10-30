На Ильинке пропал объект стрит-арта «Позвони маме»

Арт-объект «Позвони маме», установленный в сентябре на Ильинской, 19, пропал. Об этом в Facebook написала журналистка Анастасия Головенко. 

  • Место в стене дома №19 на Ильинской, где располагался арт-объект. Источник: Facebook

Арт-объект представлял собой фигурку бабушки с котом на коленях перед телевизором. В комнатке можно было зажечь свет, щелкнув выключателем в углу. По словам одного из создателей, художника Ивана Серого, «Позвони маме» была «историей о неосознанном одиночестве, принятии старости и равнодушии близких». 

  • Арт-объект «Позвони маме» 

Ранее художники Иван Серый и Татьяна Константинова разместили на пересечении улиц Семашко и Большой Печорской арт-объект с фигуркой звездочета, который наблюдал за ночным небом в телескоп. Работу так же украли. 

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