Группа Нуки представит новый альбом в Нижнем Новгороде
Нуки - сольный проект вокалистки СЛОТ Дарии Ставрович.
Она - одна из самых ярких и необычных исполнителей на российской альтернативной сцене. В 2016-м году Нуки стала участницей юбилейного V сезона вокального шоу «Голос», где с успехом прошла «слепые прослушивания», выбрав команду Григория Лепса. Нуки стала настоящей сенсацией пятого сезона «Голоса». Все её видео на «Голосе» в считанные дни набирали более миллиона просмотров
Группа Нуки (Дария Ставрович (вокал, тексты, музыка), Сергей Боголюбский (гитара, музыка), Андрей Острав (бас-гитара), Александр Карпухин (барабаны)) уже заканчивают работу над третьим студийным альбомом. А 1 декабря, группа презентует свою пластинку в Нижнем!
Как обещают музыканты, в программу концерта 1 декабря войдут треки из нового альбома, несколько кавер-версий мировых хитов, и, конечно, давно полюбившиеся публике произведения коллектива с прошлых альбомов.
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