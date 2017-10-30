Группа Нуки представит новый альбом в Нижнем Новгороде

Нуки - сольный проект вокалистки СЛОТ Дарии Ставрович.

Она - одна из самых ярких и необычных исполнителей на российской альтернативной сцене. В 2016-м году Нуки стала участницей юбилейного V сезона вокального шоу «Голос», где с успехом прошла «слепые прослушивания», выбрав команду Григория Лепса. Нуки стала настоящей сенсацией пятого сезона «Голоса». Все её видео на «Голосе» в считанные дни набирали более миллиона просмотров