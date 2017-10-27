Послание комсомольцев от 1968 года прочтут в Нижнем Новгороде
В воскресенье, 29 октября, в честь столетия комсомола, в Нижнем Новгороде вскроют капсулы времени, оставленные еще пятьдесят лет назад, в 1968 году. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства.
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Евгений Люлин,
исполняющий обязанности
вице-губернатора Нижегородской области
Пятьдесят лет отделяет нас от того поколения. Думаю, что юноши и девушки шестидесятых были уверены, что мы с вами будем жить при коммунизме. »
Посланий из прошлого в Нижнем Новгороде два: одно замуровано в стену администрации Автозаводского района, а другое находится в парке «Швейцария».
В этом году все желающие приглашаются к участию в составлении послания для жителей Нижнего Новгорода 2068 года. Идеи и предложения по тексту обращения для капсулы времени можно отправлять общественной организации «Комсомольская площадь», по электронному адресу vlksmnn@yandex.ru.
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