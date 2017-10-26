В Русском музее фотографии покажут революционный Нижний Новгород
В Русском музее фотографии открылась выставка «Лицом к лицу лица не увидать», приуроченная к столетию октябрьской революции. Об этом сообщается на странице организаторов.
Помимо снимков знаменитого фотографа М. Дмитриева, в экспозиции также представлены плакаты, отражающие события 1917-1926 гг., выдержки из статей и журналов, фотографии советских репортеров, передающие особую атмосферу революционного времени.
Посетить выставку и узнать, как выглядел Нижний сто лет назад, можно будет с 26 октября по 12 ноября.
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