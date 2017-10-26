В Арсенале покажут современное искусство Латвии

Современные художники обращаются в своих работах к мифам, мистике, эзотерике и ищут средства описания окружающего мира в медитативных наблюдениях, фантазиях, воспоминаниях или снах. Они описывают и осмысляют ту реальность, которая сформировалась в Латвии в постсоветское время, с помощью живописи, фотографии, инсталляций, анимации и видео.