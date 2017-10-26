В Арсенале покажут современное искусство Латвии
Открытие состоится 16 ноября в 19:00. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия
Участники выставки «EXTENSION.LV: Встреча с самим собой» – мастера, представляющие разные направления художественной сцены современной Латвии. Многие из них были номинантами или лауреатами «Приза Пурвитиса» — главной художественной премии Латвии.
Современные художники обращаются в своих работах к мифам, мистике, эзотерике и ищут средства описания окружающего мира в медитативных наблюдениях, фантазиях, воспоминаниях или снах. Они описывают и осмысляют ту реальность, которая сформировалась в Латвии в постсоветское время, с помощью живописи, фотографии, инсталляций, анимации и видео.
Выставка будет доступна для посещения с 17 ноября по 18 февраля.
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