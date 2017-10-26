Елена Летучая проведет мастер-класс в детской библиотеке

Участники мастер-класса смогут изучить процесс создания кинофильма изнутри: попробовать себя в роли оператора, гримера, режиссера, пройти кастинг, принять участие в съемках и задать любой интересующий вопрос известной телеведущей Елене Летучей.

Елена Летучая

«Наш проект восстанавливает то, что общество сейчас утратило, — идею развития на основе родной культуры и семейных ценностей».».

Занятие пройдет в Нижегородской областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5), 31 октября в 15.00.

Полную информацию о программе фестиваля можно найти в официальном сообществе мероприятия «Вконтакте».

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Автор: Анастасия Большакова
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