Елена Летучая проведет мастер-класс в детской библиотеке
Участники мастер-класса смогут изучить процесс создания кинофильма изнутри: попробовать себя в роли оператора, гримера, режиссера, пройти кастинг, принять участие в съемках и задать любой интересующий вопрос известной телеведущей Елене Летучей.
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Елена Летучая
«Наш проект восстанавливает то, что общество сейчас утратило, — идею развития на основе родной культуры и семейных ценностей».».
Занятие пройдет в Нижегородской областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5), 31 октября в 15.00.
Полную информацию о программе фестиваля можно найти в официальном сообществе мероприятия «Вконтакте».
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