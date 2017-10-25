В нижегородском зоопарке родился зубренок

В минувшую субботу в зоопарке «Лимпопо» появился на свет зубренок. Это уже седьмой ребенок в семье зубров Мурата и Музы.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, зубренок родился без помощи ветеринаров. Спустя пару часов он уже встал на ноги. В настоящее время зубренок находится в вольере вместе с родителями.

Ранее в семье Мурата и Музы родились три сына и три дочки. Сейчас животные находятся в зоопарках в разных городах России.