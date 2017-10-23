«Циферблат» устраивает прощальную вечеринку
Нижегородский «Циферблат» закрывается. 27 октября на площадке пройдет прощальная вечеринка, рассказали «НН.Собака.ru» организаторы.
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Команда «Циферблата»:
Мы устроим ритуальные танцы на его костях в старинных стенах особняка.
Вечеринка начнется в 21:00 в пятницу, а в 6:00 субботы команда пространства попрощается с гостями. Вход на мероприятие стоит 150 рублей, можно приходить со своими напитками, но и в баре представят специальное меню. Подробности - в официальной группе мероприятия.
Ранее команда «Циферблата» объявила о закрытии проекта в Нижнем Новгороде. Пространство работало на протяжении пяти лет и было первым «Циферблатом», открытым за пределами столицы. По словам представителем проекта, площадка перестанет работать из-за накопленных долгов. При этом формально «Циферблат» закроется лишь весной 2018 года.
|Циферблат
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