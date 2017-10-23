«Циферблат» устраивает прощальную вечеринку

Вечеринка начнется в 21:00 в пятницу, а в 6:00 субботы команда пространства попрощается с гостями. Вход на мероприятие стоит 150 рублей, можно приходить со своими напитками, но и в баре представят специальное меню. Подробности - в официальной группе мероприятия.