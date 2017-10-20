В ночь на 21 октября в небе над Нижним Новгородом пройдет метеоритный дождь
В ночь на 21 октября метеорный поток Ориониды над Землей достигнет пика и жители планеты смогут увидеть звездопад.
По словам старшего сотрудника нижегородского планетария Алексея Киселева, сегодня в небе можно увидеть невооруженным глазом до 20 метеоритов за час.
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Алексей Киселев, старший сотрудник нижегородского планетария
Сегодня новолуние, и луна не будет мешать увидеть небесное явление, но вот облака, конечно, будут. Лучше всего звездопады наблюдать за городом, там их лучше видно»
При этом лучше всего наблюдать за суперпотоками, утверждает Алексей Киселев. Первый такой поток ожидается 17 ноября, а другой - 14 декабря. В это время можно увидеть до 120 метеоров в час.
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