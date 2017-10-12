В Банке России на Покровке пройдет день открытых дверей

В Банке России на Большой Покровской улице 14 октября пройдет день открытых дверей. С 10 до 18 часов субботы посетить здание могут все желающие.

В программе запланированы мастер-классы сотрудников банка. Участникам расскажут, как определить подлинность денег и покажут, как работают машины для счета денег. Кроме того, посетители увидят деньги Царской России и времен Гражданской войны.

Здание на Большой Покровской, 26 построено в неорусском стиле по проекту Владимира Покровского. В 1911 году архитектор выиграл конкурс, объявленный банком, опередив в том числе Алексея Щусева. Здание открыло двери в 1913 году, окончание его строительства приурочили к 300-летию царствования Романовых.

Для участия в дне открытых дверей необходимо оставить заявку по телефону (831) 431-97-16. Для прохода в здании нужно предъявить паспорт.