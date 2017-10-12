В названии нижегородского цирка увековечат имя актрисы и дрессировщицы Маргариты Назаровой, сообщает пресс-служба учреждения.

С инициативой назвать цирк в честь Назаровой выступила Российская цирковая компания и администрация учреждения. Официальная церемония пройдет 26 ноября - в день рождения артистки.

Маргарита Назарова родилась под Ленинградом, затем семья переехала в Латвию. Во время Великой Отечественной войны Назарову отправили в Германию на принудительные работы, девушка была прислугой в богатом доме в Гамбурге. После войны Назарова вернулась в Латвию, вышла замуж за Константина Константиновского, и вместе с супругом поступила в цирковое училище в Москве.

Назарова снималась в нескольких фильмах в качестве дублера. Первая главная роль принесла артистке славу - в 1961 году она сыграла Марианну в фильме Владимира Фетина «Полосатый рейс».

Последние годы Маргарита Назарова провела в Нижнем Новгороде. Артистка умерла в 2005 году.