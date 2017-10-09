Новый формат квеста от «Клаустрофобии»
Старый добрый формат квеста «выйти из комнаты» с решением логических задачек многим уже приелся, поэтому сегодня создатели подобных интеллектуально-развлекательных проектов делают ставку на перформансы.
Один из лидеров этой отрасли предлагает посетить леденящий душу квест «Хостел. Подвал пыток», где в качестве бонуса к интересным заданиям и атмосферным локациям участникам обещают щедрую порцию адреналина.
Адрес: ул. Семашко, 9а
Сайт: phobia.ru
Телефон: (831) 423-5606
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