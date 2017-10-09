На памятник Петру и Февронии в Приокском районе потратят больше 3,5 миллионов рублей

Администрация Нижнего Новгорода ищет подрядчика на установку памятника святым Петру и Февронии у загса на проспекте Гагарина. Работы по контракту оценили в 3,656 миллиона рублей. 

На сайте госзакупок указано, что работы должны быть завершены до 31 декабря 2018 года. 

Памятник Петру и Февронии планируют установить на Аллее любви. Конкурс на архитектурную концепцию выиграли скульптор Алексей Щитов и архитектор Ольга Ванчина. 

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