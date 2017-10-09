На памятник Петру и Февронии в Приокском районе потратят больше 3,5 миллионов рублей

Администрация Нижнего Новгорода ищет подрядчика на установку памятника святым Петру и Февронии у загса на проспекте Гагарина. Работы по контракту оценили в 3,656 миллиона рублей.

На сайте госзакупок указано, что работы должны быть завершены до 31 декабря 2018 года.

Памятник Петру и Февронии планируют установить на Аллее любви. Конкурс на архитектурную концепцию выиграли скульптор Алексей Щитов и архитектор Ольга Ванчина.