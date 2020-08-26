Глава области Глеб Никитин сообщил долгожданную новость о возобновлении работы кинотеатров и внесении соответствующих изменения в указ о режиме повышенной готовности.
В Нижнем Новгороде снова открываются кинотеатры
Губернатор отметил, что совместно с Роспотребнадзором удалось прийти к соглашению об открытии кинотеатров уже со второго, а не третьего этапа снятия ограничений.
Однако, заявлены определенные требования к посещению: заполняемость зала не должна превышать 30%, посетителям необходимо находиться на своих местах в защитных масках, запрещено приносить с собой еду.
«Я пытаюсь снимать ограничения по максимуму, насколько это возможно. Но при этом действуем осмотрительно и последовательно. Желаю всем хороших впечатлений от просмотра!» - написал губернатор в своем Instagram.
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