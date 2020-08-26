В Нижнем Новгороде снова открываются кинотеатры

Губернатор отметил, что совместно с Роспотребнадзором удалось прийти к соглашению об открытии кинотеатров уже со второго, а не третьего этапа снятия ограничений.



Однако, заявлены определенные требования к посещению: заполняемость зала не должна превышать 30%, посетителям необходимо находиться на своих местах в защитных масках, запрещено приносить с собой еду.



«Я пытаюсь снимать ограничения по максимуму, насколько это возможно. Но при этом действуем осмотрительно и последовательно. Желаю всем хороших впечатлений от просмотра!» - написал губернатор в своем Instagram.