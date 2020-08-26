По данным Фонда капремонта и управления госохраны ОКН Нижегородской области на реставрацию фасадов и кровли указанных в проекте зданий из областного бюджета будет выделено 12,93 млн рублей.
7 объектов культурного наследия будут отреставрированы к 800-летию города
В список зданий, подлежащих капитальному ремонту вошли следующие дома:
ул. Короленко, 11 - дом, в котором в начале 1900-х годов жил писатель Максим Горький.
ул. Короленко, 11а - здесь в конце XIX века жил писатель Владимир Короленко, в честь которого и названа улица.
ул. Новая, 23 - доходный домом усадьбы В.М.Лемке.
ул. Новая, 31 - дом, принадлежавший архитектору П.А.Домбровскому.
ул. Пискунова, 37 - с 1910 года здание являлось собственностью Ф.И.Обжорина-Коротина.
ул. Минина, 18/3 - во второй половине XIX века это здание занимала губернская земская управа
пер. Крутой, 9 - известен как дом А.М.Леонова.
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