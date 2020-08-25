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Нижнему Новгороду вернут субсидии на строительство Ледового дворца

Ранее субсидия в размере 500 млн рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде была отозвана. Она будет восстановлена в следующем году, после подписания официальных документов с инвестором. Первая выплата в размере 2 млрд рублей будет проведена в 2021 году. В 2022 и 2023 году на строительство Ледового дворца поступит еще по 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Общая стоимость возведения универсального спортивного комплекса на Стрелке составляет 10,9 млрд рублей. Ледовый дворец будет построен недалеко от стадиона «Нижний Новгород», в границах улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги. На территории комплекса планируется ввод центральной аренды, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, арены для керлинга, а также тренажерного и игрового залов. На базе Ледового дворца также планируется открытие СДЮШОР.

Возведение спортивного комплекса на Стрелке начнется в марте 2021 года, а завершится весной 2023 года. 

Дарья Колосова,
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