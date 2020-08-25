Нижнему Новгороду вернут субсидии на строительство Ледового дворца

Общая стоимость возведения универсального спортивного комплекса на Стрелке составляет 10,9 млрд рублей. Ледовый дворец будет построен недалеко от стадиона «Нижний Новгород», в границах улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги. На территории комплекса планируется ввод центральной аренды, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, арены для керлинга, а также тренажерного и игрового залов. На базе Ледового дворца также планируется открытие СДЮШОР.

Возведение спортивного комплекса на Стрелке начнется в марте 2021 года, а завершится весной 2023 года.