Ранее субсидия в размере 500 млн рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде была отозвана. Она будет восстановлена в следующем году, после подписания официальных документов с инвестором. Первая выплата в размере 2 млрд рублей будет проведена в 2021 году. В 2022 и 2023 году на строительство Ледового дворца поступит еще по 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Нижнему Новгороду вернут субсидии на строительство Ледового дворца
Общая стоимость возведения универсального спортивного комплекса на Стрелке составляет 10,9 млрд рублей. Ледовый дворец будет построен недалеко от стадиона «Нижний Новгород», в границах улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и набережной Волги. На территории комплекса планируется ввод центральной аренды, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, арены для керлинга, а также тренажерного и игрового залов. На базе Ледового дворца также планируется открытие СДЮШОР.
Возведение спортивного комплекса на Стрелке начнется в марте 2021 года, а завершится весной 2023 года.
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