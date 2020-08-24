Леонид Парфенов снимает фильм о деловых традициях Нижнего Новгорода

Проект «Карман России» станет отличной возможностью для продвижения Нижегородской области как туристического центра. Планируется не только трансляция фильма на одном из федеральных каналов и YouTube, но и открытый показ для жителей Нижнего Новгорода на площадке перед Главным ярмарочным домом.

Локациями для съемок станут Нижегородский кремль, павильоны Ярмарки, пакгаузы на Стрелке, Нижегородский государственный театр драмы и другие знаковые достопримечательности города.