Детская барахолка от The Village в программе 800-летия Нижнего Новгорода

Поучаствовать с голосовании можно на сайте «Команды 800» — там нужно нажать «Мне нравится» в колонке слева.

Детская барахолка от The Village Нижний Новгород — однодневный фестиваль на открытом воздухе, с открытым маркетом детстких товаров. Это концептуальный праздник детской осознанности и самостоятельности, на котором дети сами встают за прилавок и могут подарить своим игрушкам новую жизнь в руках нового хозяина. Это большое практическое занятие по экологическому воспитанию и финансовой грамотности вместо сотни скучных уроков и бесед в школе.

Для взрослых же детская барахолка — отличный способ провести выходной с ребенком, вместе научиться новому на лекциях и мастер-классах, узнать о возможностях для развития ребенка в современном городе и заодно разгрузить дом от старых вещей и наскучивших игрушек.

Участие в барахолке бесплатное, вход свободный.