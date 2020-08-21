Нижегородские комики продолжают покорять ТНТ

Григорий Хазанов попал на шоу «Открытый микрофон» после успешного выступления на юмористическом фестивале.
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Григорий Хазанов: « Я попал на шоу, как и все остальные участники, съездив стендап-фестиваль «Открытый микрофон» в Москве. Выступил и меня пригласили в новый сезон проекта. Уже достаточно давно занимаюсь стендапом и ехал на фестиваль именно с этой целью, но был все таки удивлен, что меня взяли.
Планы на проект простые: показать лучшие свои шутки, блоки и пройти так далеко, как смогу. Насколько мне хватит сил и умения. Просто выступить на свой максимум выходя на сцену столько раз, сколько мне будет отведено. Смотрите все, будет интересно».
Смотрите новый сезон шоу «Открытый микрофон» каждую пятницу в 22:00 на ТНТ
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