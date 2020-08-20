19 августа мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заключили договор о сотрудничестве, согласно которому столица будет поддерживать местные власти в подготовке к проекту «Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода».
Москва поможет Нижнему Новгороду отпраздновать юбилей
Москва окажет содействие Нижнему Новгороду в работе над сохранением таких объектов инфраструктуры как Нижегородский откос и Александровский сад, а также в реализации акций «Кремлевские маршруты» и «Город открытий». Глеб Никитин отметил, что города уже связывают крепкие социально-экономические и культурные отношения.
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