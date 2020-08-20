Москва поможет Нижнему Новгороду отпраздновать юбилей

Москва окажет содействие Нижнему Новгороду в работе над сохранением таких объектов инфраструктуры как Нижегородский откос и Александровский сад, а также в реализации акций «Кремлевские маршруты» и «Город открытий». Глеб Никитин отметил, что города уже связывают крепкие социально-экономические и культурные отношения.